32 года исполняется подразделению по контролю за оборотом наркотиков МВД России

07:10, 06 декабря 2023, ПАИ

Cо дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России сегодня, 6 декабря, исполняется 32 года. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

Соответствующее распоряжение № 750 было оформлено Приказом по Министерству внутренних дел Российской Федерации и подписано министром МВД РФ 23 ноября 2016 года.

По данным Министерства внутренних дел РФ, удельный вес наркопреступности в России долгое время соответствует примерно 10%. Раскрываемость наркопреступлений в интернете с 2019 года увеличилась и на данный момент находится на уровне более 70%.

Напомним, более 800 преступлений в сфере наркоторговли пресекли псковские правоохранители с начала 2023 года.

В обществе формируется осознанное негативное отношение к потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. Проводятся всероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», месячник антинаркотической направленности, популяризируется ЗОЖ.

Напомним, пресс-конференция, посвящённая теме борьбы с наркопреступностью, прошла в медиацентре ПАИ.