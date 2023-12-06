Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 700 человек стали участниками краеведческой акции в Псковской области

Более 700 учащихся и педагогов стали участниками краеведческой акции «Псковская область: 250 поводов для гордости». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Акция проходила осенью этого года в образовательных учреждениях региона. Наиболее активными оказались школьники и студенты из Пскова, Невельского и Красногородского районов.

Для участия в акции-конкурсе необходимо было подать индивидуальные или групповые заявки по одному из четырех направлений: «Литературное творчество», «Исследование», «Видеоэкскурсия» и «Вахта Памяти».

За два месяца педагоги-наставники провели 10 мероприятий разных форматов: экскурсии, митинги, круглые столы, практические занятия, викторины. Всего в мероприятиях приняли участие около 600 школьников и студентов. Ребята подготовили работы, посвященные устаревшим словам, народным играм, традиционным блюдам Псковщины, истории старых фотографий и даже одного уже исчезнувшего с карты области села.

Итоги акции будут подведены не позднее 11 декабря и размещены на сайтах организаторов. Награждение лауреатов и участников акции, а также педагогов-наставников пройдет в Пскове 20 декабря 2023 года.

Акция проводится в рамках регионального проекта «Твоя губерния». Цель – привлечение внимания молодежи к истории родного края и выдающимся псковичам, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2023

Обновлённая гирлянда появится на новогодней ёлке Пскова
06 декабря 2023

Митрополит Арсений совершил Божественную литургию в храме Александра Невского
06 декабря 2023

МегаФон ускорил интернет в шести районах Пскова
06 декабря 2023

Более 11 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова
06 декабря 2023

Енотовидная собака с добычей попала в фотоловушку Полистовского заповедника
06 декабря 2023

Более миллиарда цветов обследовали в Псковской области с начала года
06 декабря 2023

Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе
06 декабря 2023

Фельдшер ФАПа в Глубоком: И тепло, и светло, и есть всё необходимое 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...