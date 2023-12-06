Более 700 человек стали участниками краеведческой акции в Псковской области

15:58, 06 декабря 2023, ПАИ

Более 700 учащихся и педагогов стали участниками краеведческой акции «Псковская область: 250 поводов для гордости». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Акция проходила осенью этого года в образовательных учреждениях региона. Наиболее активными оказались школьники и студенты из Пскова, Невельского и Красногородского районов.

Для участия в акции-конкурсе необходимо было подать индивидуальные или групповые заявки по одному из четырех направлений: «Литературное творчество», «Исследование», «Видеоэкскурсия» и «Вахта Памяти».

За два месяца педагоги-наставники провели 10 мероприятий разных форматов: экскурсии, митинги, круглые столы, практические занятия, викторины. Всего в мероприятиях приняли участие около 600 школьников и студентов. Ребята подготовили работы, посвященные устаревшим словам, народным играм, традиционным блюдам Псковщины, истории старых фотографий и даже одного уже исчезнувшего с карты области села.

Итоги акции будут подведены не позднее 11 декабря и размещены на сайтах организаторов. Награждение лауреатов и участников акции, а также педагогов-наставников пройдет в Пскове 20 декабря 2023 года.



Акция проводится в рамках регионального проекта «Твоя губерния». Цель – привлечение внимания молодежи к истории родного края и выдающимся псковичам, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.