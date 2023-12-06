Мошенники рассылают фейковые письма от имени Роскомнадзора
Мошенники рассылают фейковые письма от имени Роскомнадзора, сообщает «Интерфакс».
«Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от «Комитета информационной и правовой безопасности» при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert», – говорится в сообщении ведомства.
В действительности такого комитета не существует. Кроме того, для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru.
В ведомстве попросили пользователей быть бдительными.
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