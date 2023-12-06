Оскорбившую инвалида СВО псковичку привлекут к ответственности

19:09, 06 декабря 2023, ПАИ

Постановление об административном правонарушении вручили женщине, оскорбившей псковича, ставшего инвалидом вследствие военной травмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в группе ЖК «Видный» в мессенджере Telegram пользователь «Алена Воздушные шары Псков» отправила сообщение с использованием ненормативной лексики в адрес бывшего военнослужащего, проживающего в этом же микрорайоне.

Факт совершения правонарушения был подтверждён совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе заключением лингвистической экспертизы. В связи с этим прокурор Псковского района в отношении местной жительницы вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Постановление и материалы прокурорской проверки направлены в суд для рассмотрения.

Отметим, что совершившая административное правонарушение женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Напомним, о травле участника СВО со стороны нескольких соседей стало известно в конце ноября. Причиной стало нежелание соседей уступить место для инвалидов на парковке у многоквартирного дома.

Ранее ситуацию с участником СВО Андреем Ползохновском, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. История дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.