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Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр – первый, кто за долгие годы обратился к китайской культуре

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев обратился к участникам «Мо Янь феста», открытие которого состоялось в драмтеатре сегодня, 6 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы открываем очередной локальный фестиваль. Мы такой фестиваль делаем уже не в первый раз. Но фестиваль с подобным уклоном и подобной тематикой, посвящённый такой величине – имени лауреата Нобелевской премии, знаменитого писателя Мо Яня, мы делаем, наверное, впервые», – сказал Дмитрий Месхиев.

По его словам, Псковский драмтеатр стал первым, кто за многие-многие годы, приблизительно лет за 30, обратился к китайской литературе и китайской культуре в целом.

«Притом что это не в угоду нынешнему времени и безумной дружбе с Китаем. Мы как-то прозорливо это сделали, потому что мы этот проект готовили года два, может, даже больше», – отметил художественный руководитель.

Он также подчеркнул, что Псковский театр организовал фестиваль совместно с Псковским союзом театральных деятелей при поддержке и помощи Президентского фонда культурных инициатив, СПбГУ и консульства КНР в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что к гостям фестиваля в видеообращении обратился и сам писатель Мо Янь.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 6 декабря, в 18:00 в театральном фойе Псковского драмтеатра. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки».

В драмтеатре также сообщили, что любой желающий может задать вопрос Мо Яню. В заключительный день мероприятия, 11 декабря, пройдёт телемост Китай – Псков – Санкт-Петербург, где прозвучат заявленные вопросы, выбранные модератором.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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