Режиссёр-мультипликатор Мария Муат встретилась с псковскими студентами

23:54, 06 декабря 2023, ПАИ

Творческая встреча с режиссёром-мультипликатором, заслуженной артисткой РФ Марией Муат состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Встреча прошла в рамках второго фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…».

«Встреча превратилась в задушевный разговор режиссёра со своими будущими коллегами – художниками и дизайнерами. Мария Муат рассказала о своих мультфильмах то, что невозможно увидеть на экране, объяснила, что представляет собой сегодня российская кукольная анимация. Также она познакомила студентов с деятельностью студии «Пчела» и поделилась, каково сегодня быть художественным руководителем частной анимационной студии», – рассказали в пресс-службе.

Мария Муат – признанный мастер кукольной анимации. Её режиссёрский дебют «Дядюшка Ау в городе» состоялся в 1979 году. С тех пор она сняла более двадцати фильмов: «Старуха, дверь закрой!», «Шалтай-Болтай», «Влюбчивая ворона», «Про мышонка», фильмы из цикла «Русская классика – детям», полнометражную картину «Короли и капуста» и другие.

Ранее сообщалось, что Мария Муат вошла в состав жюри конкурсного показа фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который проходит в Пушкинских Горах с 6 по 10 декабря. На мероприятии также запланированы ретроспективные показы её работ.