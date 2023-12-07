Постерная выставка о Полибинском парке открылась в Великих Луках

13:31, 07 декабря 2023, ПАИ

Постерная выставка «Полибинский парк: красота и вдохновение» открылась в великолукском «Кванториуме». Выставка содержит не только фотографии парка в разное время года, но и мгновения, запечатлённые на музейных мероприятиях под открытым небом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Стенды выставки напоминают о том, что парк был частью усадьбы отца Софьи Ковалевской Василия Корвина-Круковского. В этой усадьбе Софья Ковалевская провела десять лет своей жизни (с 8 до 18 лет).

Интересной составляющей выставки является гербарий растений, произрастающих в Полибино. Их собирали воспитанники «Биоквантума» под руководством наставника Надежды Лебедевой, уточнили в пресс-службе.

Методист музея Анна Левицкая провела экскурсию по стендам выставки, после которой участники познакомились с документальным фильмом об истории и состоянии парка. На память об открытии все желающие оформили на «Языке цветов» тематические закладки.