В России стабилизируется ситуация по кори и коклюшу

18:45, 07 декабря 2023, ПАИ

О ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори и коклюшу стабилизируется. Болезни подвержены только у непривитых детей и взрослых. Общее количество заболевших не критично, за весь период 2023 года число заболевших также было небольшим, отметила Анна Попова.

Максимальный уровень заболеваемости корью и коклюшем фиксировался летом. Сейчас рисков распространения и необходимости принятия жестоких мер из-за этого заболевания нет.

По данным комитета по здравоохранению региона, в Псковской области с начала 2023 года выявили 18 случаев заболевания коклюшем. Это не эпидемия, но настороженность уже вызывает, отмечают специалисты.