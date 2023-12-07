В России стабилизируется ситуация по кори и коклюшу
О ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори и коклюшу стабилизируется. Болезни подвержены только у непривитых детей и взрослых. Общее количество заболевших не критично, за весь период 2023 года число заболевших также было небольшим, отметила Анна Попова.
Максимальный уровень заболеваемости корью и коклюшем фиксировался летом. Сейчас рисков распространения и необходимости принятия жестоких мер из-за этого заболевания нет.
По данным комитета по здравоохранению региона, в Псковской области с начала 2023 года выявили 18 случаев заболевания коклюшем. Это не эпидемия, но настороженность уже вызывает, отмечают специалисты.
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