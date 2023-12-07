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Общество

В российские суды запретили приходить в спортивной одежде и пьяным

Совет судей РФ запретил приходить в суд в спортивной одежде и в состоянии алкогольного опьянения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Основанием для отказа допуска в зал суда является неподобающий вид человека, под которым подразумевается спортивная или пляжная одежда на посетителе, шорты, одежда и обувь с неприличными надписями и рисунками, а также внешний вид, не позволяющий идентифицировать личность.

Кроме того, категорически запрещается являться в суд в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, пояснили в пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.

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