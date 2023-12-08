Электроснабжение в Пскове и Псковском районе полностью восстановлено

10:51, 08 декабря 2023, ПАИ

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение микрорайона Завеличье в Пскове и части Псковского района после отключения в сети 10 кВ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. Сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

Для потребителей работает бесплатная круглосуточная горячая линия 8-800-220-0-220.

Напомним, сегодня утром дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества. Местные жители сообщали, что света не было в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.