В Псковской области предложили доплачивать врачам за отказ женщин от абортов

12:03, 08 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил назначать врачам, отговорившим псковичек от прерывания беременности, стимулирующие выплаты. Соответсвующее предложение уже внесено на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние несколько лет количество абортов в Псковской области существенно снизилось, однако, по его словам, ситуация по-прежнему остаётся серьёзной. «Учитывая непростую демографию региона, считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внёс на рассмотрение депутатов областного Собрания несколько предложений», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал проблему абортов острой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения запрета на проведение абортов. По её мнению, это не поможет решить проблемы с демографией.

Ранее сообщалось, что в Псковской области разработают комплекс мер по увеличению рождаемости. Планируется, что центральным станет набор стимулирующих программ для молодых семей Псковской области, ставших родителями первенца до 25 лет.