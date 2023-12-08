Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области предложили доплачивать врачам за отказ женщин от абортов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил назначать врачам, отговорившим псковичек от прерывания беременности, стимулирующие выплаты. Соответсвующее предложение уже внесено на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В Пскове могут начать премировать врачей, отговоривших женщину от аборта. Фото: ПАИ

Он отметил, что за последние несколько лет количество абортов в Псковской области существенно снизилось, однако, по его словам, ситуация по-прежнему остаётся серьёзной. «Учитывая непростую демографию региона, считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внёс на рассмотрение депутатов областного Собрания несколько предложений», — подчеркнул глава региона. 

Напомним, в начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал проблему абортов острой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения запрета на проведение абортов. По её мнению, это не поможет решить проблемы с демографией.  

Ранее сообщалось, что в Псковской области разработают комплекс мер по увеличению рождаемости. Планируется, что центральным станет набор стимулирующих программ для молодых семей Псковской области, ставших родителями первенца до 25 лет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2023

Реализация проекта ТОС «Комфорт» завершена в Новоржевском районе
08 декабря 2023

В Пушкинском заповеднике начинаются конкурсные показы фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…»
08 декабря 2023

Жители Куньинского района собрали новогодние подарки для участников СВО
08 декабря 2023

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря
08 декабря 2023

О головной боли поговорят на «Серебряном дожде»
08 декабря 2023

В Псковской области предложили доплачивать врачам за отказ женщин от абортов
08 декабря 2023

Новую меру поддержки для малообеспеченных матерей могут ввести в Псковской области
08 декабря 2023

Число абортов в Псковской области снизилось почти в два раза

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...