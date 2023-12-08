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Происшествия

Штраф до 500 тысяч рублей грозит псковичу за растрату денег с чужой карты

Штраф до 500 тысяч рублей грозит псковичу за растрату денег с чужой карты, которую он нашел на улице. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Вор, не предпринимая попыток вернуть потерянную карту владельцу, успел расплатиться ей в пяти магазинах города.

Действия мужчины квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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