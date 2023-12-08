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Общество

Отреставрированные скамейки вернулись на улицу Пушкина в Пскове

Отреставрированные скамейки вернулись на улицу Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что жители города стали жаловаться после того, как был проведён монтаж новых скамеек на улице Пушкина. По их словам, внешний вид не подходил к исторической атмосфере улицы.

Новые скамейки перенесут в Детский парк.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планировалось сделать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звёздное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные в результате победы в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий для комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.

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