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Как интересно провести декабрьские выходные в Пскове

Как интересно и с пользой провести зимние выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале. 

Псковичи и гости города могут посетить выставку картин псковской художницы Любови Желтышевой «отВлечение» в Центре туризма по адресу ул. Георгиевская, д. 4. Экспозиция будет открыта в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.

Покататься на коньках можно в Финском парке. Часы работы катка – с 12:00 до 22:00. Напомним, он открылся 5 декабря. В Летнем саду в Пскове на площадке «Таблетка» также все желающие смогут потренироваться в фигурном катании. Каток открыт в субботу с 11:00 до 22:00, в воскресенье – с 11:00 до 21:30.

Также глава города советует отправиться с детьми на спектакль «Теремок». Представление начнётся в Театре кукол (ул. Конная, д. 3) в субботу, 9 декабря, в 12:00. В этот же день можно увидеть новогодние детские игрушки и сувениры работы мастера Алексея Карсакова на выставке «Я слышу мир сердцем» по адресу ул. Профсоюзная, д. 2 на площадке библиотеки имени В. Я. Курбатова. Начало в 13:00.

А в воскресенье рекомендуется послушать лекцию профессора Алексея Родионова «Мо Янь и современная китайская литература» в Театре драмы имени А. С. Пушкина (ул. Пушкина, д. 13а). Начало в 13:00. Напомним, фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» проходит в Псковском драмтеатре. 

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Как интересно провести декабрьские выходные в Пскове

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