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Общество

Михаил Ведерников рассказал о своём рабочем графике на следующей неделе

О своём рабочем графике на следующей неделе рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

По его словам, неделя у правительства Псковской области будет насыщенной.

«Прежде всего, наступает заключительный этап работы над бюджетом: согласительные комиссии, встречи с фракциями, бюджетное послание на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Предварительные расчёты показывают, что с доходами у региона всё в порядке. Несмотря на все сложности, свои планы и обещания выполним», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что 30 ноября на 26-й сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Парламентарии утвердили основные параметры главного финансового документа региона. Согласно законопроекту, доходы областного бюджета составляют 52 млрд 474,3 млн рублей (объём доходной базы консолидированного бюджета – 59 млрд 376,3 млн рублей), расходы определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей.

Губернатор также отметил, что на следующей неделе будет проведено очередное совещание по президентским нацпроектам. План – выйти на 95 %.

Также планируется проведение форума ТОС «Сплочённость общества – гарантия успеха».

«Этой сфере мы уделяем приоритетное внимание (и по взаимодействию с ТОС наш регион один из лучших в стране). Поэтому и подготовка к мероприятию идёт на соответствующем уровне. В том числе планируется трансляция обсуждения наиболее актуальных вопросов», – отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что на следующей неделе состоится прямая линия президента России Владимира Путина. «Ждём, готовимся, изучаем обращения и документы», – написал губернатор. 

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