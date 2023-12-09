В Псковском драмтеатре открылась режиссёрская лаборатория по китайской драматургии

20:10, 09 декабря 2023, ПАИ

В Псковском академическом драматическом театре имени А. С. Пушкина открылась режиссёрская лаборатория по китайской драматургии в рамках фестиваля китайской культуры «Мо Янь фест». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Зрителям показали эскиз по одной из самых репертуарных пьес Китая XXI века «Я люблю цветы персика» (2003) Цзоу Цзинчжи. Режиссёр постановки – Константин Колесник (Новосибирск). Артисты: Камиль Хардин, Анна Шуваева, Анатолий Кузьмин, Наталья Петрова (лауреат премии «Золотая маска»).

В рамках фестиваля «Мо Янь фест» в драмтеатре будет действовать режиссёрская лаборатория. Четверо приглашённых экспертов выполнят эскизы представлений по сочинениям современной китайской литературы. В эскизах поучаствуют артисты труппы. Помимо спектакля «Я люблю цветы персика», зрителям представят и другие важные для китайского театра постановки, среди которых – трагедия «Гроза» (1934) Цао Юя, пьеса классика советской китайской драматургии Лао Шэ «Лунсюйгоу» (1950), историческая «разговорная драма» Лю Хэна «Пампушечный двор» (2009).

Арт-директор Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин подчеркнул, что подобная китайская лаборатория является одной из первых в РФ.

«Эскиз, я напомню, готовится всего за семь дней. Пьесы, которые будут представлены, написаны в разное время. Объединяет их то, что все они довольно сложные, большого объема, обладают вычурной фабулой. Как выйдут из этого затруднительного положения режиссёры и артисты, будем наблюдать в ближайшие три дня», – подчеркнул Андрей Пронин.

Напомним, фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», посвящённый творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, открылся в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Фестиваль пройдёт с 6 по 11 декабря.

Ранее сообщалось, что писатель, лауреат Нобелевской премии Мо Янь обратился к псковичам в видеообращении, которое показали на открытии фестиваля китайской культуры.