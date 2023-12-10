Защитный саркофаг наполовину построен вокруг Домика стрельца в Печорах

13:21, 10 декабря 2023, ПАИ

Строительство защитного саркофага вокруг памятника деревянного зодчества «Домик стрельца» наполовину завершено в Печорах. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

На данный момент над памятником возведён каркас кровли. С двух сторон здания появилась деревянная обрешётка.

В газете отметили, что саркофаг строится для того, чтобы защитить памятник от воздействия ветра, снега и дождя.

Также параллельно идёт разработка проекта полной реставрации памятника. Она предполагает разбор стрелецкого домика, замену утраченных деталей и сборку.

Ранее сообщалось, что региональный комитет обратится в Минкульт для переноса памятника.