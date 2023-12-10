Порядка 950 гдовичей прошли диспансеризацию в ФАПах

14:18, 10 декабря 2023, ПАИ

Порядка 950 человек прошли диспансеризацию в ФАПах Гдовского района. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Диспансеризацию в фельдшерско-акушерских пунктах могут пройти, например, жители Полновской волости, деревни Трутнево. В другие крупные населённые пункты района специалисты из Гдова приезжают по графику, который доводится заранее до местных жителей.

Также, как пояснили в Гдовской районной поликлинике, Гдов перевыполнил план по количеству прошедших углублённую диспансеризацию. Это расширенное обследование, которое помогает определить пациентам, переболевшим COVID-19, какое влияние оказал коварный вирус на организм. Такой возможностью воспользовались 200 человек при плане на год – 177.

В целях раннего выявления заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, проводится также и профилактический осмотр. 362 гдовича с начала года прошли эту процедуру и получили индивидуальные рекомендации по оздоровлению.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Кроме того, жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.