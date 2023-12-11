40% россиян покупают западные бренды в интернете

10:15, 11 декабря 2023, ПАИ

После ухода из Российской Федерации крупных западных брендов потребители переориентировались на покупку их продукции в онлайн-сегменте или мультибрендовых магазинах, сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что осенью 2023 года 28% респондентов искали аналоги ушедшим западным брендам в непродовольственном сегменте. За аналогичный период 2022 года их было 44%.

Результаты «подтверждают адаптацию российских потребителей к новым условиям». Этому поспособствовали параллельный импорт, переход покупателей на более доступные бренды и расширение онлайн-торговли.

Более 40% респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете.