Псковские студенты стали победителями регионального чемпионата по лёгкой атлетике

11:49, 11 декабря 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ стали победителями и призёрами зимнего лично-командного чемпионата Псковской области по лёгкой атлетике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Соревнования прошли 9-10 декабря в манеже стадиона «Машиностроитель».

Итоги состязания такие:

Марина Худякова (ИГУМ) – первое место на дистанции 3000 метров, второе место на дистанции 1 500 метров;

Елизавета Николаева (Промтех) – первое место на дистанции 1 500 метров;

Никита Тюльков (выпускник ПсковГУ) – перовое место на дистанции 1 500 метров, первое место на дистанции 3000 метров;

Илья Миронов (физмат) – третье место на дистанции 60 метров;

Олеся Семёнова (ИГУМ) и Артём Ермолаев (Промтех) – третье место на дистанции 3000 метров;

Олег Леонтьев (физмат) – четвёртое место на дистанции 400 метров.

Ранее студент Института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ Дмитрий Гусаков стал победителем проекта поощрения активной молодёжи Псковской области «Лидеры региона – 2023». А в начале декабря стало известно, что студенты вуза стали лауреатами открытого фестиваля «Палитра творчества», который прошёл на базе Белорусско-Российского университета в Могилёве.