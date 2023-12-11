Роспатент запустил поиск по зарегистрированным товарным знакам

12:15, 11 декабря 2023, ПАИ

Роспатент запустил бесплатный сервис поиска по товарным знакам, сообщает «Российская газета».

Пользователям платформы предоставляется доступ к сведениям о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках, знаках обслуживания, общеизвестных товарных знаках, а также международных товарных знаках, охраняемых на территории РФ в соответствии с Мадридским соглашением.

Система анализирует схожесть обозначений. Поиск возможен не только по тексту, но и по изображениям, звучанию или смыслу (словесных товарных знаков). После загрузки любого изображения или его фрагмента в списке результатов отобразятся визуально схожие товарные знаки. Пользователи могут провести изобразительный поиск по кодам этой классификации, получив список товарных знаков, описанных заданными кодами.

Критерии поиска включают определенные классы товаров и услуг, наименование правообладателя, диапазоны дат регистрации искомых товарных знаков, номера заявок или свидетельств о регистрации и многое другое. При переходе на просмотр карточки любого из схожих товарных знаков можно будет получить более подробную информацию о нем, включая ссылку на открытый реестр с содержанием всей истории изменений для этого обозначения.

Войти в систему можно в любое время.