Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

17:58, 11 декабря 2023, ПАИ

Учеников 1-9 классов приглашают к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Олимпиада проходит до 25 декабря. Участие бесплатное. Задания можно выполнить как в школе, так и дома. Зарегистрировать на платформе может учитель или родители.

Задача олимпиады – повышение цифровой грамотности учащихся, а также выявление правил безопасного поведения в интернете.

Олимпиада проводится при поддержке президентского нацпроекта «Цифровая экономика», Минцифры России и социальной сети «ВКонтакте».

Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, что ранее в Псковском техническом лицее прошёл семинар-практикум «Безопасный интернет: что мы знаем о наших детях». Кроме того, ранее сообщалось о кибербезопасности и о том, зачем этому учить детей.