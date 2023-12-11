Стало известно, где живут самые счастливые и несчастные россияне

21:52, 11 декабря 2023, ПАИ

Жители Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга стали самыми несчастными людьми в России, в то время как самым счастливым регионом страны признан Юг, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Ренессанс Банка».

По результатам исследования выяснилось, что в целом россияне в III квартале 2023 года стали чувствовать себя счастливее. Так, в I квартале индекс счастья жителей страны составил 6,6 балла, а в завершившемся III квартале – 7,2 балла из 10.

Отмечается, что снизился процент тех, кто чувствует себя абсолютно несчастными, – с 13 % в I квартале до 9 и 7 % в II и III кварталах соответственно. В то же время число абсолютно счастливых граждан выросло на 1 % по сравнению с II кварталом и на 8 % по сравнению с III кварталом. Уровень счастья мужчин и женщин в среднем одинаковый, однако чем моложе человек, тем он счастливее.

Кроме того, более счастливыми себя чувствуют люди в браке, в особенности у которых есть дети.

Напомним, самой несчастной страной ЕС стала Болгария.

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