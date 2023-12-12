Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» проходит в Пскове

11:37, 12 декабря 2023, ПАИ

Второй форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» проходит в Пскове сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Форум начнётся с пленарной сессии «Настоящее и ближайшее будущее креативных индустрий в Псковской области». Планируется, что её проведут представители Президентского фонда культурных инициатив и руководители исполнительных органов власти региона. Далее запланировано проведение дискуссионной площадки «Продюсирование как навык успеха» и лекции «Какие проекты ждёт Президентский фонд культурных инициатив».

Кроме того, гости мероприятия смогут посетить лекции, посвящённые продвижению в медиасреде, ораторскому искусству, творческим пространствам как месту креативной силы и роста.

Отметим, что организатором мероприятия выступает Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.

Напомним, первый раз форум «ВАУ-эффект» прошёл в Псковской области в феврале 2023 года. На мероприятии собралась креативная молодёжь из 20 районов Псковской области. Основными тематическими направлениями форума стали: малая родина, место силы, локальная идентичность. В этом году на фестивале будут представлены 12 проектов в трёх номинациях – «Место силы», «Малая родина», «Локальная идентичность». Среди них эксперты выберут лучшие.