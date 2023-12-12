День профориентации проведут на стенде Псковской области в рамках выставки «Россия»

18:52, 12 декабря 2023, ПАИ

День профориентации для всех посетителей организуют на стенде Псковской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве 19 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках мероприятия пройдут квизы, игры на профориентацию «Мир профессий будущего», карточки с предсказаниями, профориентационные тестирования и многое другое.

Уникальность Дня профориентации – открытость перед аудиторией и желание показать свою работу с иной стороны, отметили организаторы.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.