Обновлённый «Спутник Лайт» ввели в гражданский оборот
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом введена в гражданский оборот, сообщает ТАСС.
Отмечается, что организация, выпустившая вакцину в гражданский оборот, – ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновлённый «Спутник Лайт».
Напомним, что на позапрошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19 (показатель заболеваемости – 87,71 на 100 тысяч населения). Большинство случаев коронавируса (306) выявили в Пскове, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболеваний (96,7 %) протекало в форме ОРВИ.
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