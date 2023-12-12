Обновлённый «Спутник Лайт» ввели в гражданский оборот

23:45, 12 декабря 2023, ПАИ

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом введена в гражданский оборот, сообщает ТАСС.

Отмечается, что организация, выпустившая вакцину в гражданский оборот, – ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновлённый «Спутник Лайт».

Напомним, что на позапрошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19 (показатель заболеваемости – 87,71 на 100 тысяч населения). Большинство случаев коронавируса (306) выявили в Пскове, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболеваний (96,7 %) протекало в форме ОРВИ.