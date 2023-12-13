В гидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах Пскова

07:40, 13 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 13 декабря. Осадки прогнозируются в виде снега и мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами ожидается гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха в Псковской области в течение суток будет от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

