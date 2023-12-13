В России снизилось число авиаинцидентов
Количество авиаинцидентов в 2023 году снизилось в России на 1,3% процента. Всего Росавиация зафиксировала до 670 случаев, сообщили в пресс-службе организации.
«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что снижение числа авиационных инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России, за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос в годовом выражении на 6,5%, до 1,85 миллиона часов.
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