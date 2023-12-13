Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России снизилось число авиаинцидентов

Количество авиаинцидентов в 2023 году снизилось в России на 1,3% процента. Всего Росавиация зафиксировала до 670 случаев, сообщили в пресс-службе организации.

Фото: ПАИ

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что снижение числа авиационных инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России, за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос в годовом выражении на 6,5%, до 1,85 миллиона часов.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2023

Шестеро мастеров народного творчества из Псковской области получили премии комитета по культуре
13 декабря 2023

Федеральные специалисты работают в Псковской области по вопросам переселенцев
13 декабря 2023

В России снизилось число авиаинцидентов
13 декабря 2023

В гидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах Пскова
12 декабря 2023

Обновлённый «Спутник Лайт» ввели в гражданский оборот
12 декабря 2023

Великолучане жалуются на нечищеные улицы
12 декабря 2023

Кондитеры заново построили Псковский кремль
12 декабря 2023

Городская ёлка в Великих Луках готова к праздникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...