В России снизилось число авиаинцидентов

08:00, 13 декабря 2023, ПАИ

Количество авиаинцидентов в 2023 году снизилось в России на 1,3% процента. Всего Росавиация зафиксировала до 670 случаев, сообщили в пресс-службе организации.

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что снижение числа авиационных инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России, за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос в годовом выражении на 6,5%, до 1,85 миллиона часов.

