В России появится новая снайперская винтовка

08:30, 13 декабря 2023, ПАИ

В России создадут новую снайперскую и штурмовую винтовку сменного калибра, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика винтовки Владислава Лобаева.

Новая облегченная снайперская и штурмовая винтовка будет иметь калибр 308 win (7,62 х 51) и получит функцию автоматической стрельбы. Первые опытные образцы будут готовы в феврале-марте 2024 года.

«Сегодня мы ведём разработку новой самозарядной винтовки на смену «Смершу» и «Счётчику». Это будет лёгкая винтовка весом 3,6 килограмма, то есть на килограмм легче, чем «Счётчик» и зарубежные винтовки данного калибра», - сказал оружейник.

Другой принципиальной особенностью данного оружия станет возможность устанавливать сменные личинки, благодаря которым она сможет работать как автоматическая и снайперская винтовка.

«На этот раз производство всех деталей будет на базе Lobaev Arms, чем будет обеспечиваться более полный контроль над качеством. «Техника» будет также заменена на более надёжную – автоматика с газовым поршнем по аналогии с HK 417 и FN, но, опять же, наша винтовка будет на килограмм легче зарубежных аналогов с сохранением необходимых показателей кучности стрельбы», - рассказал Лобаев.

Говоря о сроках создания этой винтовки, собеседник агентства отметил, что ожидаемый выпуск первых партий для опытной эксплуатации запланирован на февраль-март 2024 года.

