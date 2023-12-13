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Общество

Депутат Госдумы предложил снизить возраст уголовной ответственности

Депутат Госдумы, зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил снизить возраст уголовной ответственности, пишет Lenta.ru.

По его словам, несмотря на то что понятие «травля» не прописано в российском законодательстве в качестве правонарушения, ее можно квалифицировать по нескольким административным и уголовным статьям. «Есть предложение дополнить эти статьи, например — раз уж речь идет о школьниках и травле в школах — снизить возраст, с которого наступает ответственность», — отметил депутат. 

Он отметил, что по всем признакам травлю можно считать преднамеренным агрессивным преследованием, а также унижением человеческого достоинства. Однако не все статьи Уголовного кодекса можно применить к конкретной ситуации. В пример он привел статью о хулиганстве, которая предусматривает наказание за нарушение порядка с явным неуважением к обществу. «В нашем случае не всегда нарушается общественный порядок и проявляется неуважение к обществу», — добавил Выборный.

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