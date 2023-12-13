Комитет по жилищным вопросам администрации Великих Лук переехал на новое место

11:42, 13 декабря 2023, ПАИ

Комитет по жилищным вопросам администрации Великих Лук расположился по новому адресу, пишет Luki-News со ссылкой на городскую администрацию.

Теперь комитет находится в доме № 13 на проспекте Гагарина.

Дозвониться в ведомство можно по прежнему телефону (8 811-53) 3-07-96.

Ранее сообщалось о смене телефонных номеров у управляющих компаний Великих Лук и управления образования городской администрации.