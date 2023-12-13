Комитет по жилищным вопросам администрации Великих Лук переехал на новое место
Комитет по жилищным вопросам администрации Великих Лук расположился по новому адресу, пишет Luki-News со ссылкой на городскую администрацию.
Теперь комитет находится в доме № 13 на проспекте Гагарина.
Дозвониться в ведомство можно по прежнему телефону (8 811-53) 3-07-96.
Ранее сообщалось о смене телефонных номеров у управляющих компаний Великих Лук и управления образования городской администрации.
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