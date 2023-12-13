Заместитель шеф-редактора «Комсомольской правды» найдена мёртвой в Москве

11:26, 13 декабря 2023, ПАИ

Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тело 35-летней Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома. Она долго не выходила на связь, родители заволновались и приехали к ней в квартиру, где и обнаружили тело дочери. До этого она говорила, что неважно себя чувствует и жаловалась на высокую температуру», - сказал собеседник агентства.

Следов борьбы в квартире не обнаружено, признаков насильственной смерти тоже нет. Полиция начала проверку.