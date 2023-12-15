Коварный лёд псковского декабря

21:24, 15 декабря 2023, ПАИ

Очередная рыбалка на Псковском озере не добавила оптимизма псковским рыболовам – тонкий лёд, глубокий снег, заражённая рыба. Лишь чайка порадовала своим доверительным отношением и… аппетитом.

Куда податься?

Намеревались поехать на рыбалку втроём, но у одного из моих товарищей не сложилось, а потому отправились вдвоём с Константином. Долго думали, куда поехать – и там лёд плохой, и там не очень. Раскопельский залив уже проверили, хотелось что-нибудь поинтереснее в плане окуневой рыбалки. И ничего не осталось, кроме как вновь отправиться на Псковское озеро в Пупково. Там мы уже в этом году побывали, места очень хорошие, рыбные, но лёд, а вернее его почти полное отсутствие, на заветные места нас не пустил. Но с того дня прошло ровно полмесяца, и, по нашим предположениям, ледовая обстановка должна была измениться в лучшую сторону – и оттепели за этот период не было, и морозы даже днём ниже десяти градусов почти неделю держались. И сведения отовсюду поступают – на Псковском озере и на мотособаках, и на снегоходах рыболовы уже добрались и до островов Залита и Белова, и до мыса Разоковского. Одно только напрягало – мы рыболовы пешие, а снега на льду за это время тоже прибавилось.

Как по тротуару

7 декабря 2023 года. Пупково. Псковское озеро. Дорога проезжая, погода хорошая – ранним утром мороз -11 градусов, слабый юго-восточный ветерок. Тропинка на дамбе натоптана, по всему видно, что вчера тут кто-то был. И на льду эти же следы вели ровно в ту сторону, куда и нам было надо.

Вчера этим двум рыболовам здесь очень непросто было передвигаться. Дело в том, что под снегом на льду вода, и чем больше снега, тем больше под ним воды. Особенно в трёхсотметровой береговой зоне – здесь и то и другое в изобилии. Мало того что по такому льду ходить очень плохо – и сугробы высокие, и лёд скользкий, так ещё сырость намерзает на санках, и тащить их становится очень тяжело.

Но так было вчера. Нам же было гораздо легче, вчерашние следы замёрзли, и мы шли хотя и по неровной, но твёрдой тропе. А дальше и вовсе «тротуар» обнаружился – со стороны Баглиц сюда вчера приезжал кто-то на мотобуксировщике, примял гусеницей и снег, и выступившую воду – всё это крепко замерзло и шли мы, как по бетонной дорожке. Отошли от берега метров на четыреста, вроде бы пора бурить и первые лунки. Где-то здесь, по нашему разумению, начинаются окуневые места. Но решили, что пройдём ещё метров сто до места, где след мотособаки поворачивает, там и начнём. А потом так и пойдём, параллельно берегу, в северном направлении. Здесь, на площади примерно километр на километр, и надо искать окуня.

Стрёмный лёд

Дошли до намеченной точки, но это оказался не поворот, а петля-разворот вчерашних рыболовов в обратную сторону. Старых лунок видно не было, может, они их и не бурили, а может, их уже и лёгкой позёмкой замело. Да они нам и не нужны, спасибо им, что хорошую дорожку сюда накатали, а дальше мы и сами сориентируемся.

Я достал свой бур, разложил его, отошёл в сторону от тропы метров на десять, расчистил ногой снег, упёрся ножами в лёд и начал энергично вращать. Я сделал всего два оборота и… чуть не упал, потеряв равновесие, так как дальше бур продавил лёд и легко ушёл в лунку.

Ни фига себе, какой здесь лёд! Д…о, а не лёд. Три сантиметра толщина, не более. Из лунки начала широко растекаться вода. А ведь 150 метров назад мы сверлили, делали контрольный замер, и лёд был больше десяти сантиметров. Костя был метрах в двадцати позади меня, только-только расчехлил свой ледобур. И у него такая же картина – три-четыре сантиметра толщина льда. Вот и побегали, вот и поискали окуня.

Интересно, а вчерашние моторизованные рыболовы знали, что под ними не лёд, а всего лишь трёхсантиметровая пародия? Наверное, каким-то образом узнали, раз не видать никаких их следов, кроме гусеницы мотобуксировщика. Хотя а чего я о них беспокоюсь, удельное давление на лёд и у гусеницы «собачки», и у буксируемых санок гораздо меньше, чем под ногой человека, то есть под нашими с Костей ногами. Надо поскорее отсюда выбираться. Но, посоветовавшись, всё же решили – раз сюда добрались и даже лунки уже готовы, то аккуратно пополоскать в них наши блёсна.

Присел на рыболовный ящик возле своей лунки, и оттуда сразу же начала растекаться вода. Понятно, с такой толщиной лёд прогибается, вот вода и прёт. Опустил свою железку – и очередное удивление: а глубина-то три метра! Очень хорошая глубина, но на «правильных» местах, где мы когда-то успешно ловили окуня, было помельче – полтора-два метра. Не больше пяти минут мы здесь поблеснили, но без всякого результата, и по нашему «тротуару» вернулись назад метров на восемьдесят. Там я тоже отошёл в сторону от тропы метров на десять, пробурил лунку почти с таким же эффектом продавливания. Здесь лёд оказался на сантиметр, ну, может, на полтора толще, чем на предыдущем месте. Да-а-а, зима нынче не рыболовная. Опускаю блесну в лунку и ничего не понимаю – не идёт блесна и всё тут, меньше метра проходит, а дальше – никак. Может, двойной лёд? Но здесь ни торосов, ни трещин, ни заломов льда и близко не видно. Вынул удочку, взял бур и опустил его в лунку. Неужели дно? И точно, по ощущениям можно было понять, что бур упёрся во что-то мягкое (относительно льда), то ли в ил, но скорее всего в песок. Неожиданно. Теперь понятно, где и как искать нашего окуня. На этой линии между двумя лунками с трёхметровой и полуметровой глубинами надо найти полутора- или двухметровые глубины. Но надо быть осторожными – лёд никакой! От ранее намеченных широких поисков мы отказались, а вдоль нашей тропинки по десятку лунок за всю рыбалку всё же насверлили.

Правильное место

И в первой же лунке с правильной глубиной (один метр 70 сантиметров примерно) у меня и первый окушка клюнул, притом почти сразу: пару раз махнул удочкой, удар – и рыбка у меня в руке, и размер неплохой, толстенький. И ещё два окушка почти тут же попались. Но эти небольшие, чуть за сто граммов каждый. У Кости на блесну поударяло, поцарапало, но ничего не поймалось. Он тут же перешёл на мормышку с мотылём. И пошло-поехало у моего товарища: и окуньки, и ерши, и плотва, и клюёт – только опускай. Но вот с размером проблема – и то, и другое, и третье – всё мелкое, редко средненькие плотвичка или окунёк проскакивали. А у меня – тишина. Я и влево метра на три от уловистой лунки отходил, и вправо столько же, и чуть подальше – поклёвок нет. Опять вернулся на лунку, где хоть что-то поклевало. И – наконец-то – серьёзный удар, моё пластиковое удилище изогнулось, и я с трудом вытащил хорошенького 300-граммового окуня на лёд. Красавец – красные нижние плавники, широкие тёмные полосы поперёк оливкового тела и ярко выраженный горб с растопыренными спинными плавниками на нём. «Таких бы да с десяток, вот хороша была бы рыбалка», – обернулся я к Константину и показал своего горбача. Костя тут же убрал мормышку и опустил в лунку блесну. И у него толстенькие окушки начали попадаться, но всё же поменьше моего.

Триста граммов на обед

Около часа поклевало, да и то с большими перерывами, а потом и вовсе всё затихло. Я оставался на своей лунке – всё равно с нашим сегодняшним льдом особенно не разбегаешься, а Константин собрал пойманную рыбу и переместился метров на двадцать, но на льду возле его лунки несколько рыбёшек почему-то осталось. «Костя, а чего не всё собрал, забыл?», – спросил я его. «Да там четыре плотки селитёрной и один мелкий ёршик», – ответил на мой вопрос товарищ.

Не успел Константин отойти от этой лунки, как почти тут же к ней подлетела и села возле оставленных рыб большая чайка. Костя утверждал, что это баклан, но с бакланами я очень хорошо знаком, и эта птица точно не баклан, но размером почти с курицу. Я стал наблюдать за птицей. Она посидела около минуты возле оставленных рыб, словно изучая их или гипнотизируя, а потом, не поднимаясь на лапы, заглотила одну плотвичку и почти сразу, не более чем с десятисекундным перерывом, и вторую. Я думал, чайка рыбу будет расклёвывать и есть кусками, ведь это для нас размер с пол-ладошки мелкий, а для нашей гостьи очень даже солидный. Но, схватив плотвичку за голову, она задрала клюв кверху и, вытянув шею, проглотила обе рыбины легко и быстро. А ведь помимо солидного (относительно) размера, плотва ещё и замороженной до каменного состояния была. Съела две рыбки и сидит, никуда улетать не собирается. Минут через пять ещё две проглотила с таким же успехом и аппетитом. Остался нетронутым ёрш. Но и его через какое-то время постигла такая же участь.

Ну что, наверное, прекрасно отобедала наша чайка? Граммов триста точно употребила. Но сидит и никуда не улетает. Минут десять неподвижно просидела, а потом взмахнула крыльями и… нет, не улетела, а перелетела метров тридцать и уселась в пяти метрах от Кости, притом не сзади, не сбоку, а ровно напротив моего товарища. Получается, что чайка запомнила, кто ей оставил угощение, ведь не ко мне она прилетела, а прямёхонько к Константину. Какое-то время у нас ничего не клевало, и предложить ей нам было нечего. Но чайка терпеливо, не сводя глаз с Костиной лунки, не шевелясь и не пугаясь резких движений рук рыболова, просидела минут пятнадцать. И лишь потом, как мне показалось, очень неохотно взлетела и исчезла из поля нашего зрения. Что это было? Голод лишил птицу осторожности? Или такие доверительные отношения между рыбаками и чайками складывались годами? Во всяком случае, такую трогательную близость именно с чайками я видел впервые.

Заражённой рыбы всё больше?

К сожалению, в эту начавшуюся зиму я на каждой рыбалке от многих рыболовов только и слышу, что вся плотва заражённая, червивая. И в Раскопельском заливе Чудского озера такая история, и здесь, в Псковском озере, и не только у нас в Пупково, на рыболовном форуме «ПРФ-60» сообщения о такой плотве сплошь и рядом. Что-то очень много белой больной рыбы стало в наших крупнейших озёрах. Ещё 15 лет назад, и даже десять, такого я не замечал, а сейчас… в народе этого червя-паразита, живущего в брюшной полости белой рыбы, называют лентецом, а правильное научное название болезни – лигулёз.

В этом году в медиацентре Псковского агентства информации в марте проходил круглый стол, где на вопросы журналистов отвечала тогда ещё председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. И я был туда приглашён. Дождавшись очереди задать вопросы, я коротко познакомил Веру Николаевну и всех присутствовавших со своими многолетними наблюдениями и анализом ситуации с экологией на водоёмах Псковской области, и с распространением болезней рыб, особенно на наших самых крупных озёрах: Псковском, Тёплом и Чудском. Привёл факты, на мой взгляд, не способствующие улучшению ситуации по этим вопросам: проблемы с очистными сооружениями Пскова и Гдова, почти сплошная застройка дачами и коттеджами Чудского побережья, вода в озёрах теперь цветёт с конца мая и по октябрь, заражённая лигулёзом рыба встречается всё чаще и повсеместно (раньше редко и только в мелководных местах Псковского озера), колонии атлантических бакланов заполонили берега озёр и принесли с собой большую опасность распространения новых, ещё не изученных болезней рыб, в водоёмах юга нашего региона почти исчезли раки. И задал вопросы: экология улучшилась? вода в Псковско-Чудском озере стала чище? болезней рыб стало меньше? На мои вопросы, не утруждая себя ни цифрами, ни фактами, Вера Николаевна дала однозначные утвердительные ответы: да, лучше; да, чище; да, меньше. Мне пришлось только руками развести. В октябре этого года Вера Баданина покинула пост председателя регионального комитета по ветеринарии в связи с выходом на заслуженный отдых. От нового председателя хотелось бы услышать более серьёзные ответы на эти вопросы, волнующие всех без исключения граждан Псковской области.

Блесна до обеда, балансир после

После обеда выглянуло солнце, наверное, впервые за эту зиму, и светило очень ярко. И наша рыбалка оживилась. Первым шевеление рыбы заметил Константин, опустил в лунку балансир и выудил подряд более десятка разнокалиберных окуньков. Раз такое дело, то и я подцепил балансир вместо блесны. И у меня дело пошло. Клевало далеко не в каждой лунке, но если попадалась лунка с рыбой, то ловилось подряд по несколько окуней. И ещё одного 300-граммового горбача я с удовольствием выудил. И Косте несколько почти таких же, как и у меня, полосатых толстячков тоже попалось. Но активность окуня продолжалась недолго, около получаса. За это время мы в основном и подловили немного рыбки. У Константина в итоге килограммов пять оказалось, мой улов был несколько скромнее. Есть в Пупково полосатая рыбка, и рыбка неплохая. Эх, жаль, тонкий лёд не пустил нас туда, куда хотелось. Но и в таких условиях рыбалка получилась очень даже неплохая.

Толщина льда очень неравномерная

Через два дня после нашей рыбалки я узнал, что в этот же день, 7 декабря, силами МЧС проводилась ледовая разведка на реке Великой, Псковском и Чудском озёрах. И был удивлён её результатами по Псковскому озеру. Вот что было указано в служебной записке сотрудника МЧС: «Разведка проводилась по маршрутам: от устья реки Великой в направлении островов Залит и Белов и от устья реки Великой в направлении острова Колпино. Открытой воды и трещин не наблюдается. Толщина льда повсеместно составляет 10-12 сантиметров. Лёд покрыт снегом толщиной до 10-15 сантиметров. Между льдом и снегом вода. От острова Каменка до населённого пункта Дрисливик повсеместно торосы высотой до одного метра». Огромное спасибо МЧС России по Псковской области за информирование рыболовов о ледовой обстановке (копия служебной записки была опубликована на псковском рыболовном сайте «ПРФ-60»). Результаты измерений толщины льда внушают рыболовам оптимизм. Но в Северо-Восточной части Псковского озера (Мешоколь, Баглицы, Балсово) толщина льда очень неравномерная и во многих местах не превышает и пяти сантиметров. И это не только мои практические измерения у Пупково, но и информация от друзей и знакомых, побывавших в этих местах в прошедшие выходные. Уважаемые рыболовы, будьте осторожны!