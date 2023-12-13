Более 30 новых контейнеров для сбора ТКО установят в Красногородске за счёт гранта

18:32, 13 декабря 2023, ПАИ

34 новых контейнера для сбора ТКО установят в Красногородске на грант правительства Псковской области, пишет районная газета «Заря».

В ноябре были подведены первые итоги кампании по внедрению дизайн-кода и замене вывесок в административных центрах и сельских населённых пунктах региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил решение, что десять муниципальных образований, которые первыми ввели дизайн-код, получат от правительства Псковской области гранты по 500 тысяч рублей на благоустройство. В Красногородском муниципальном округе поставленная задача была выполнена в числе первых.

На этой неделе на полученный грант администрация Красногородска по согласовании с районной администрацией закупила 34 евроконтейнера для сбора ТКО объёмом 1 100 литров. По словам заместителя главы администрации городского поселения Людмилы Васильевой, новые контейнеры к весне начнут устанавливать в частном секторе посёлка.