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Общество

О внедрении дизайн-кода в муниципалитетах рассказал главный архитектор Псковской области

Для муниципалитетов Псковской области готовят рекомендации, в соответствии с которыми будет происходить внедрение дизайн-кода. Об этом на брифинге в медиацентре правительства региона сообщил начальник Управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин.

Фото ПАИ

По его словам, есть фотоматериалы, на которых можно примерно увидеть, как и что будет выглядеть. «Начинаем уже обсуждать, какие могут быть сложности у районов. Некоторые говорят: у нас то и то соответствует коду. Мы смотрим, потому что регион большой», – пояснил он. 

Фото ПАИ

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова отметила, что более грамотным решением будет сначала вводить дизайн-код с исторического центра, а уже потом идти дальше. Евгений Шапкин добавил, что дизайн-код в исторической и периферийной части города имеет свои особенности. Например, в исторической части запрещены вывески с подложками, чтобы как можно меньше перекрывать фасады зданий.

Отметим, что собственники торговых вывесок до 1 сентября текущего года должны привести вывески в соответствие с новыми требованиями дизайн-кода.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В 2022 году глава Пскова сообщил, что дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове распространится и на спальные районы. На тот момент он действовал только в историческом центре города. С июня 2022 года дизайн-код вывесок стал обязательным по всему городу. 

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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