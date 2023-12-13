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Общество

Александр Голышев: На прямой линии с Путиным важно услышать главные векторы развития страны

Решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году прокомментировал ПАИ российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Александр Голышев: На прямой линии с Владимиром Путиным важно услышать главные векторы развития страны. Фото: ПАИ

«Президент Владимир Путин принял правильное и ответственное решение. В условиях СВО и прокси-войны с коллективным Западом он просто не мог пренебречь мнением почти 80 % жителей нашей страны. На прямой линии 14 декабря важно услышать главные векторы избирательной кампании и дальнейшего развития страны. Больше всего сегодня россиян волнуют итоги СВО. В победе никто не сомневается, но важно, чтобы её «не украли», – подчеркнул он.

Александр Голышев также подчеркнул, что сейчас людей волнуют проблемы неравенства и социальной несправедливости, так как кто-то имеет ограниченный доступ к ресурсам и возможностям, в то время как другие пользуются незаслуженными привилегиями и преимуществом. Это создаёт неравенство и негативно влияет на развитие общества.

«Актуализируются вопросы школьного образования, научного обеспечения развития экономики и промышленности. Сегодня России важно восстановить утраченные научно-образовательные и педагогические высоты. Особое значение приобретают проблемы сохранения и приумножения Русского мира, гражданского и патриотического воспитания молодёжи как основы будущего развития страны», – резюмировал председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

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