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Общество

Станция мобильной связи появилась в деревне Кулье Печорского района

Базовая станция сотовой связи установлена в деревне Кулье Круппской волости Печорского района благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Станция мобильной связи появилась в деревне Кулье Печорского района. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Жителям обеспечили доступ к высокоскоростному интернету и устойчивой мобильной связи.

Ранее сообщалось, что базовая станция заработала и в деревне Бор Новосокольнического района.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договоренности губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

В этом году в Псковской области планируется ввести в эксплуатацию 22 базовые станции, на 2024 год запланировано ещё десять объектов.

Ранее представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области.

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