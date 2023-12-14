14 мобилизованных получили звания Героев России

12:44, 14 декабря 2023, ПАИ

14 мобилизованных получили звания Героев России, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди мобилизованных много профессионалов, подчеркнул Владимир Путин. «Отлично воюют ребята, просто отлично, 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных», – сказал глава государства.

Напомним, что в конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября прошлого года. Всего в войска призвали 300 тысяч человек.