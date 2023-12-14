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Политика

Президент России рассказал о развитии новых регионов

В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Президент России рассказал о развитии новых регионов. Фото: ПАИ

В то же время новые регионы России в 2023 году заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, уточнил Владимир Путин. «Это о чём говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – отметил президент и подчеркнул, что ещё многое предстоит сделать.

Напомним, что 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России. Ранее в этих четырёх регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР – 98,42 %, в Херсонской области – 87,05 %, в Запорожской области – 93,11 %.

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