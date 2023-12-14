Владимир Путин заявил о росте экономики России

14:27, 14 декабря 2023, ПАИ

Российская экономика по итогам 2023 года вырастет на 3,5 %, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта, подчеркнул президент. По его словам, рост ВВП на конец года ожидается на уровне 3,5 %. Это хороший показатель, показывающий, что падение прошлого года отыгрывается, уточнил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что у экономики России достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд.

Отметим, что реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на 8 %, реальные доходы населения – примерно на 5 %. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят на 18 % с 1 января 2024 года. Средняя продолжительность жизни в России составит 74 года по итогам 2023 года.