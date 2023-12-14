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Экономика

Владимир Путин заявил о росте отечественных брендов на внутреннем рынке более чем на 30%

Присутствие отечественных брендов на внутреннем рынке России выросло более чем на 30 %, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Владимир Путин заявил о росте отечественных брендов на внутреннем рынке более чем на 30%. Фото: ПАИ

Этот процесс нельзя останавливать, он должен иметь системный характер, подчеркнул президент. Он также призвал привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные.

В регионах России есть чем гордиться, отметил глава государства. «Надо это продвигать. Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке продвижения наших брендов», – уточнил Владимир Путин.

Напомним, что российская экономика по итогам 2023 года вырастет на 3,5 %.

Ранее руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова заявила, что Псковской области нужен бренд, который будет ассоциироваться с регионом. При этом она отметила, что в Псковской области талантливых специалистов хватает. 

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