Наталья Мельникова: Мы хотим сегодня видеть мир, хотим видеть, как наше общество работает в зоне СВО

19:30, 14 декабря 2023, ПАИ

Вопросы поддержки участников СВО, включая их реабилитацию, оказались одними из главных на пресс-конференции Владимира Путина, считает управляющий Псковским отделением Социального фонда России, депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова.

«Для себя я отметила несколько важных вопросов. Безусловно, это зона специальной военной операции (СВО), которая сегодня волнует всех. Очень много вопросов на прямой линии и пресс-конференции пбыло посвящено этой теме. Она очень важная и нужная. Как проходят боевые действия? Что делают для людей, которые сегодня приходят с фронта? Как страна реагирует на тех ребят, которые возвращаются из зоны СВО? Также важны вопросы, касающиеся социальной сферы. Это поддержка всех мер, которые необходимы жителям нашего региона. Ну и конечно политическая составляющая была тоже очень важна. Мы хотим видеть, как наше общество работает в зоне СВО», – сказала Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В четверг, 14 декабря, в Москве состоялась прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятии присутствовали журналисты псковских СМИ, в частности, корреспондент ПАИ Диана Михайлова.