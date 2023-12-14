Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Наталья Мельникова: Мы хотим сегодня видеть мир, хотим видеть, как наше общество работает в зоне СВО

Вопросы поддержки участников СВО, включая их реабилитацию, оказались одними из главных на пресс-конференции Владимира Путина, считает управляющий Псковским отделением Социального фонда России, депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова.

Наталья Мельникова: Мы хотим сегодня видеть мир, хотим видеть, как наше общество работает в зоне СВО. Фото: ПАИ

«Для себя я отметила несколько важных вопросов. Безусловно, это зона специальной военной операции (СВО), которая сегодня волнует всех. Очень много вопросов на прямой линии и пресс-конференции пбыло посвящено этой теме. Она очень важная и нужная. Как проходят боевые действия? Что делают для людей, которые сегодня приходят с фронта? Как страна реагирует на тех ребят, которые возвращаются из зоны СВО? Также важны вопросы, касающиеся социальной сферы. Это поддержка всех мер, которые необходимы жителям нашего региона. Ну и конечно политическая составляющая была тоже очень важна. Мы хотим видеть, как наше общество работает в зоне СВО», – сказала Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В четверг, 14 декабря, в Москве состоялась прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятии присутствовали журналисты псковских СМИ, в частности, корреспондент ПАИ Диана Михайлова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

Наталья Мельникова: Мы хотим сегодня видеть мир, хотим видеть, как наше общество работает в зоне СВО
14 декабря 2023

Андрей Козлов: Путин ясно обозначил векторы экономического развития России
14 декабря 2023

Два депутата Пыталовского Собрания сложили свои полномочия
14 декабря 2023

Глава Бежаницкого района: Важная тема прямой линии Путина – поддержка отечественных производителей
14 декабря 2023

Профсоюзный лидер - о прямой линии с Владимиром Путиным: Были затронуты волнующие каждого человека темы
14 декабря 2023

Медведев: Будущее нашей страны связано с Владимиром Путиным
14 декабря 2023

Президент России рассказал о развитии новых регионов
14 декабря 2023

Сессия Псковского областного Собрания переносится на 25 декабря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...