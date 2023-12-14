Новогодние лилии расцвели в Красногородске

21:56, 14 декабря 2023, ПАИ

Новогодние светящиеся инсталляции в виде лилий установили в Красногородске, сообщает газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»











«Сегодня на площади Ани Никандровой были установлены новогодние светящиеся инсталляции в виде лилий. Дети и взрослые уже делают первые фотоснимки и заряжаются новогодним настроением. Ещё одна праздничная инсталляция размещена в центре посёлка, рядом со знаком «Я люблю Красногородск». Атмосфера праздника практически создана. Скоро загорятся огни и на главной ёлке посёлка», – говорится в сообщении.

В то же время гражданам напомнили, что относиться к конструкциям нужно бережно. «Не нужно ничего ломать и испытывать на прочность! Тем более что это небезопасно – все фигуры находятся под напряжением!» – заключили в газете.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках установили светящиеся арки, одну из которых позже испортили вандалы. Специалисты демонтируют арку для проведения ремонта, но неизвестно, удастся ли восстановить конструкцию.