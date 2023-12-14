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Общество

Новогодние лилии расцвели в Красногородске

Новогодние светящиеся инсталляции в виде лилий установили в Красногородске, сообщает газета «Заря».

  • Новогодние лилии расцвели в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Новогодние лилии расцвели в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Новогодние лилии расцвели в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Новогодние лилии расцвели в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Новогодние лилии расцвели в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Новогодние лилии расцвели в Красногородске
    Фото: газета «Заря»

«Сегодня на площади Ани Никандровой были установлены новогодние светящиеся инсталляции в виде лилий. Дети и взрослые уже делают первые фотоснимки и заряжаются новогодним настроением. Ещё одна праздничная инсталляция размещена в центре посёлка, рядом со знаком «Я люблю Красногородск». Атмосфера праздника практически создана. Скоро загорятся огни и на главной ёлке посёлка», – говорится в сообщении.

В то же время гражданам напомнили, что относиться к конструкциям нужно бережно. «Не нужно ничего ломать и испытывать на прочность! Тем более что это небезопасно – все фигуры находятся под напряжением!» – заключили в газете.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках установили светящиеся арки, одну из которых позже испортили вандалы. Специалисты демонтируют арку для проведения ремонта, но неизвестно, удастся ли восстановить конструкцию.

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