Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Размер вознаграждения призёрам конкурса «Лучший по профессии» увеличили в России

Правительство России увеличило размер вознаграждения призёрам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Отмечается, что увеличение вознаграждения связано с попыткой повысить престиж рабочих профессий и создать условия для их популяризации среди молодёжи.

Так, размер вознаграждения за первое место вырастет с 300 тысяч до 1 млн рублей, за второе место – с 200 до 500 тысяч рублей, за третье место – с 100 до 300 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Общий объём выплат, финансируемых из федерального бюджета, увеличится с трёх до девяти миллионов рублей.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года. Смотр проходит по пяти номинациям, список которых формируется с учётом предложений профсоюзом работодателей и региональных органов власти. Каждая из номинаций соответствует одной из пяти рабочих профессий.

Напомним, что ранее конкурс «Лучший по профессии» среди кондитеров, парикмахеров и портных прошёл в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

Молодой врач-эндокринолог работает в Псковской городской поликлинике
14 декабря 2023

В Великих Луках продолжаются работы по уборке снега
14 декабря 2023

Что выводит из состояния уныния, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило
14 декабря 2023

Андрей Козлов: Путин ясно обозначил векторы экономического развития России
14 декабря 2023

Нужен ли автобусный маршрут между корпусами ПсковГУ, предлагают решить преподавателям и студентам
14 декабря 2023

На ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору
14 декабря 2023

Гала-концерт победителей фестиваля «Мы из будущего» пройдёт в Пскове 17 декабря
14 декабря 2023

Как комики обкатывают шутки, рассказал Алексей Шамутило

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...