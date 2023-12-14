Размер вознаграждения призёрам конкурса «Лучший по профессии» увеличили в России

17:55, 14 декабря 2023, ПАИ

Правительство России увеличило размер вознаграждения призёрам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Отмечается, что увеличение вознаграждения связано с попыткой повысить престиж рабочих профессий и создать условия для их популяризации среди молодёжи.

Так, размер вознаграждения за первое место вырастет с 300 тысяч до 1 млн рублей, за второе место – с 200 до 500 тысяч рублей, за третье место – с 100 до 300 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Общий объём выплат, финансируемых из федерального бюджета, увеличится с трёх до девяти миллионов рублей.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года. Смотр проходит по пяти номинациям, список которых формируется с учётом предложений профсоюзом работодателей и региональных органов власти. Каждая из номинаций соответствует одной из пяти рабочих профессий.

Напомним, что ранее конкурс «Лучший по профессии» среди кондитеров, парикмахеров и портных прошёл в Пскове.