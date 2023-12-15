Бригада скорой помощи из Южно-Сахалинска приняла роды во время ДТП

08:16, 15 декабря 2023, ПАИ

Бригада скорой помощи из Южно-Сахалинска успешно приняла роды у пациентки во время ДТП в центре города, сообщает РИА Новости.

«По вызову роженицы к ней прибыла бригада медиков скорой помощи. Автомобиль с проблесковыми маячками и звуковым сигналом направлялся в областной перинатальный центр, когда на перекрестке одна из машин не уступила дорогу, в результате случилось столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды, фельдшеры Елена Шамрина и Маргарита Караваева сразу вызвали реанимобиль, а сами приступили к ведению родов, и через десять минут на свет появилась девочка. Направленный к месту аварии второй экипаж скорой доставил роженицу и новорожденную в медучреждение», - рассказали в пресс-службе минздрава.

Фельдшеры, принявшие роды, только недавно окончили местный медицинский колледж, а их стаж работы составляет чуть больше трёх месяцев.

