Российские учёные создали лекарство от старения

11:47, 15 декабря 2023, ПАИ

Российские учёные разработали лекарство, которое останавливает процесс старения в организме человека структур коллагена – вещества, составляющего основу соединительной ткани организма и обеспечивающего её эластичность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Научного центра инновационных лекарственных средств в Волгограде Дениса Бабкова.

Разработанные препараты необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, они также предотвращают прогрессирование сахарного диабета и развитие различных болезней, в числе которых болезнь Альцгеймера.

Взятие под контроль фундаментальных причин болезней старения – это эффективный путь к понижению их социальных и медицинских последствий, отметили учёные.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.