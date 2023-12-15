Стенд Псковской области на выставке «Россия» стал темой выпуска программы на Первом канале

09:34, 15 декабря 2023, ПАИ

Стенд Псковской области на выставке «Россия» стал темой выпуска программы «Доброе утро» на Первом канале. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Зрителям показали виртуальную прогулку по Псковской области, а также интерактив «Гадание».

Кроме того, об одной из главных достопримечательностей региона – цепных мостах в Острове – рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Там есть цепные мосты, единственные, которые сохранились в Восточной Европе. Все псковичи ездят туда фотографироваться вечером, потому что эта безумная красота», – поделился он.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.