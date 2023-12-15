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Стенд Псковской области на выставке «Россия» стал темой выпуска программы на Первом канале

Стенд Псковской области на выставке «Россия» стал темой выпуска программы «Доброе утро» на Первом канале. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Стенд Псковской области на выставке «Россия» стал темой выпуска программы «Доброе утро» . Здесь и далее: скриншот из выпуска программы

Зрителям показали виртуальную прогулку по Псковской области, а также интерактив «Гадание».

Кроме того, об одной из главных достопримечательностей региона – цепных мостах в Острове – рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Там есть цепные мосты, единственные, которые сохранились в Восточной Европе. Все псковичи ездят туда фотографироваться вечером, потому что эта безумная красота», – поделился он.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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