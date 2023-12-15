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Общество

Способ повысить эффективность лучевой терапии нашли российские учёные

Способ повысить эффективность лучевой терапии нашли российские учёные, сообщает РИА Новости.

Исследователи Томского политехнического университета предложили создать индивидуальное формирующее устройство, которое будет распределять пучки электронов при лучевой терапии по форме опухоли и учитывать индивидуальную анатомию пациента, чтобы создавать нужное распределение по глубине. Данное устройство позволит повысить эффективность лечения, так как облучение опухолей будет происходить с минимальным воздействием на здоровые ткани.

Для создания такого устройства учёные предложили использовать 3D-принтер.

Сегодня лучевая терапия входит в число основных методов лечения злокачественных новообразований. Электронное облучение опухолей даёт хорошие терапевтические результаты за счёт управления глубиной проникновения частиц и положением максимума дозы облучения.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.

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