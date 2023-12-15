СК РФ предложил лишать гражданства за все тяжкие преступления

18:26, 15 декабря 2023, ПАИ

СК РФ предложил лишать приобретённого (не по рождению) гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.

Гражданства следует лишать за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, отметили в ведомстве.

Однако сейчас приобретённого гражданства лишают только тех людей, которые совершили противоправное деяние из определённого перечня преступлений, например, совершили изнасилование.

Стоит лишать гражданства не только за изнасилования, но и за убийства, подчеркнули в следственном комитете.

Напомним, что ранее в России впервые лишили приобретённого гражданства за преступление, а в Псковской области выявили 12 незаконно находящихся на территории страны иностранцев.