СК РФ предложил лишать гражданства за все тяжкие преступления
СК РФ предложил лишать приобретённого (не по рождению) гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.
Гражданства следует лишать за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, отметили в ведомстве.
Однако сейчас приобретённого гражданства лишают только тех людей, которые совершили противоправное деяние из определённого перечня преступлений, например, совершили изнасилование.
Стоит лишать гражданства не только за изнасилования, но и за убийства, подчеркнули в следственном комитете.
Напомним, что ранее в России впервые лишили приобретённого гражданства за преступление, а в Псковской области выявили 12 незаконно находящихся на территории страны иностранцев.
Посол гостеприимства Псковской области представила регион на проекте «Мастера гостеприимства»
ПсковГУ вошёл в состав Консорциума по созданию национальной сети технологических центров