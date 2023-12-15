Первый биомедицинский клеточный продукт зарегистрировали в России

18:07, 15 декабря 2023, ПАИ

Первый биомедицинский клеточный продукт зарегистрировал Минздрав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Препарат «Изитенс» – это первый индустриальный опыт применения технологии трансплантации аутологичного клеточного продукта. Препарат включает клетки хряща человека и предназначен для лечения коленного сустава у совершеннолетних пациентов.

Биомедицинские клеточные продукты представляют собой культивированные клетки человека и широко применяются в регенеративной медицине. Биоматериал получают от пациента или донора, в процессе работы с ним формируются лечебные свойства. Всего в мире зарегистрировано более 40 биомедицинских клеточных продуктов.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.